Diego Fabbrini, il globetrotter del pallone: dalla Champions e la Nazionale alla Lucchese

Esploso tra Empoli ed Udinese, ha esordito in Nazionale prima di giocare in Inghilterra, Spagna, Romania e Bulgaria: oggi milita in Serie C.

"Il secondo miglior talento italiano nato nel '90 dopo Balotelli".

Un'etichetta niente male per Diego Fabbrini, considerato ai tempi di Empoli e Udinese uno dei gioielli più lucenti del panorama nazionale.

Non a caso dopo l'esordio tra i professionisti, prima in Serie B con i toscani – il 21 agosto 2009, a 19 anni, nella partita in casa contro il Piacenza – e poi in Serie A con i friulani, arriva il debutto con la Nazionale maggiore contro l'Inghilterra.

Il coronamento del sogno per il fantasista di Asciano, frazione di San Giuliano Terme, cresciuto calcisticamente nello Zambra prima di approdare a 11 anni all'Empoli, con cui fa tutta la trafila fino alla prima squadra - passando per la Primavera - con cui debutta nell'annata 2009/2010.

“Nel vivaio azzurro ho trovato due tecnici che mi hanno insegnato tanto: Giovanni Vitali negli Allievi nazionali ed Ettore Donati (24 presenze nella Lucchese 1983-84 ndr) nella Primavera – ha raccontato Fabbrini al quotidiano Il Tirreno –. Empoli rappresenta il top per un giovane”.

Un goal, contro il Cittadella, in 30 presenze nella sua prima annata nel campionato cadetto. 20 anni e la stoffa di chi sa di poter volare alto e sa stare in grandi palcoscenici.

I radar dell'Udinese, club da sempre attento ai giovani di qualità e prospettiva, finiscono proprio su Fabbrini, che convince la dirigenza bianconera.

Nell'estate 2010, il classe 1990 viene acquistato in comproprietà dal club friulano, che si accaparra metà cartellino e lo lascia in Toscana con la promessa di farlo crescere ancora per poi accoglierlo nella stagione successiva.

Sarà così. L'annata 2011/2012 è quella del salto. Fabbrini fa il suo debutto in Serie A, dove colleziona 2 goal e 1 assist in 15 apparizioni, ma soprattutto in Europa, tra preliminari di Champions League contro l’Arsenal e fase a gironi fino agli ottavi di Europa League, in cui firma un goal nel 2-3 contro lo Young Boys al Friuli.

Nel 3-5-1-1 di Guidolin, Fabbrini viene schierato alle spalle dell'unica punta, nel ruolo che fu di Sanchez.

Proprio quella stagione gli varrà la prima e unica presenza con l'Italia. È il 15 agosto 2012 e l'allora commissario tecnico Cesare Prandelli lo manda in campo al posto di Mattia Destro nella sfida persa per 2-1 contro l'Inghilterra di Roy Hodgson a Berna.

“Le stagioni a Udine rappresentano, assieme il debutto con la maglia della Nazionale, i momenti più belli della carriera. Con questi colori, inoltre, ho conosciuto i miei due più fidati amici nel mondo del calcio: Antonio Di Natale e Gabriele Angella”.

Il rapporto con Guidolin si complica. Il tecnico dell'Udinese inizia a fidarsi meno di lui e Fabbrini è sempre più ai margini del progetto Udinese.

Diego gioca i preliminari di Champions contro il Braga, con anche bei colpi nella gara di ritorno, poi torna nel suo torpore. Trova sì il suo primo gol in Europa League, ma in Campionato viene utilizzato fondamentalmente solo tra febbraio e marzo.

Getty Images

L'avventura di Guidolin in Friuli termina, ma il destino di Fabbrini è segnato.

Diego saluta e passa al Palermo, in Serie B. In Sicilia, sotto la guida di Gasperini, Malesani, Gasperini ancora e Sannino, non riuscirà ad imporsi, con l'avventura che si conclude con l'amara retrocessione in Serie C.

All'orizzonte c'è la prima esperienza all'estero: Diego si trasferisce in Inghilterra, al Watford.

Appena sei mesi in Championship, prima di un altro cambio di maglia.

Torna al Italia e va al Siena, in Serie B, in prestito, ma ancora una volta non riesce ad incidere. Fabbrini torna in Inghilterra e veste le maglie di Millwall, Birmingham, Middlesbrough e ancora Birmingham.

Getty Images

L'unica esperienza in cui riesce davvero ad incidere è quella con la maglia del 'Boro', in cui totalizza 4 goal e 2 assist in 6 mesi. Numeri che convincono il Birmingham a sborsare due milioni di euro ed acquistarlo dal Watford.

“Al di là del livello tecnico, ho avuto la fortuna di vivere in belle città e giocare per club prestigiosi come Watford e Birmingham. Oltremanica il football è vissuto in maniera diversa: si pensa solo alla partita. La parola ritiro non esiste”.

Il club britannico sembra voler puntare su di lui, ma l'avventura è deludente e Fabbrini finisce fuori rosa. Il classe 1990 fa a nuovamente ritorno in Italia, ancora in Serie B, nel gennaio 2017. Questa volta è lo Spezia ad attenderlo, prima di iniziare a girovagare per l'Europa. In Liguria firma una sola rete, contro la Pro Vercelli, prima di salutare.

La prima tappa è la Spagna e la Segunda Division con il Real Oviedo, prima di spostarsi ad est con il Botosani in Romania, il CSKA Sofia in Bulgaria e il ritorno nel massimo campionato rumeno, ma questa volta con la Dinamo Bucarest.

Qui gioca con continuità per due stagioni, totalizzando 4 goal e 3 assist in 58 apparizioni tra tutte le competizioni, agli ordini dell’ex terzino del Milan Cosmin Contra.

È il 17 luglio 2021 quando l'Ascoli annuncia di aver riportato Diego Fabbrini in Italia: contratto biennale per lui. In realtà, l’esperienza nelle fila del Picchio dura appena sei mesi, prima di essere messo fuori rossa e prestato all’Alessandria, con cui ha disputato la seconda parte della passata stagione.

Tornato ad Ascoli, ma fuori rosa, Fabbrini è rimasto fuori per tutta la prima parte della stagione in corso, prima di accettare nel mercato invernale la proposta della Lucchese, che punta su di lui e lo riporta a casa.

“Il mio obiettivo è restare qui a lungo. Ho apprezzato il progetto sportivo del club che vuole crescere, mentre di Lucca ne posso solo parlare bene, vivendoci da sei anni assieme a mia moglie e a mia figlia Vittoria”.

Un trasferimento perfezionato sul gong che ha esaltato i tifosi rossoneri e regalato nuovi stimoli allo stesso Fabbrini, che compirà 33 anni il prossimo luglio.

Dopo le avventure in Inghilterra, Romania, Spagna e Bulgaria, il globetrotter del pallone riparte dalla sua Toscana.

L’ultima tappa di una carriera in cui Diego Fabbrini non è riuscito a rispettare le attese. Il talentuoso fantasista di San Giuliano Terme sembrava destinato a un percorso diverso dopo l’esordio in Serie A, le sfide e i goal in campo internazionale tra Champions ed Europa League e la Nazionale – prima capitano dell’Under 21 con Ferrara e poi tra i grandi con Prandelli –, prima di iniziare un lungo percorso in giro per l’Europa che non l’ha mai visto realmente protagonista e in grado di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

Un cammino fatto di ostacoli tra Championship, Serie B e non solo, da nord a sud, da ovest ad est Europa, sempre con il pallone tra i piedi per continuare ad inseguire il sogno.