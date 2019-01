Di Francesco scuote Dzeko: "Abbiamo bisogno dei suoi goal"

Il 2019 della Roma inizia con un brivido, ma una vittoria: 3-2 sul Torino che vale il quarto posto momentaneo, aspettando Lazio e Milan. I giallorossi vengono salvati da El Shaarawy, che al 73' ha cancellato la rimonta dei granata.

Eusebio Di Francesco a fine partita ha commentato a 'Sky Sport' la vittoria della sua squadra, a cui è mancato ancora una volta il goal da Edin Dzeko: in Serie A il bosniaco, oggi capitano dal primo minuto, è fermo soltanto a quota due reti.

"E’ troppo importante per noi, ha giocato bene per la squadra ma non ha concretizzato. Lui fa i gol difficili, spero ricominci a segnare, uno come lui non può aver segnato solo due gol. Ne abbiamo bisogno".