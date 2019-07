Di Francesco alla SPAL, è ufficiale: prestito con obbligo dal Sassuolo

Federico Di Francesco è ufficialmente un nuovo giocatore della SPAL: arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto dal Sassuolo.

Dopo soltanto una stagione Federico di Francesco lascia il : è ufficialmente un nuovo giocatore della .

L'esterno offensivo saluta i neroverdi e va nella squadra di Semplici in prestito biennale con obbligo di riscatto. Avrà il compito, insieme a D'Alessandro, di non far rimpiangere Manuel Lazzari, passato alla .

#Calciomercato: Federico #DiFrancesco ceduto alla Spal.



Grazie Fede e in bocca al lupo per la tua nuova avventura! Sappiamo che porterai sempre un po' di neroverde nel tuo cuore

19 presenze in campionato e 2 goal con il Sassuolo per Di Francesco, figlio di Eusebio, che rimane in Emilia-Romagna, ma si sposta a Ferrara. In precedenza ha giocato anche nel .

Sarà la settima avventura per il nativo di pisa, dopo , Gubbio, , Lanciano e appunto Bologna e Sassuolo in .