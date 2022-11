Deulofeu si ferma e chiede il cambio: lo spagnolo esce in lacrime in Napoli-Udinese

L'attaccante bianconero si è fatto male poco prima della mezz'ora della sfida del Maradona: sostituito, ha lasciato il campo in lacrime.

In Spagna, nelle ore delle convocazioni per i Mondiali, c'è chi ha storto il naso per la mancata convocazione di Gerard Deulofeu da parte di Luis Enrique: logiche che ci stanno, comunque.

L'attaccante spagnolo è stato, nella prima parte della stagione 2022/23 come nella precedente, uno dei giocatori più in forma di tutta la Serie A, guidando l'Udinese nelle zone alte della classifica con giocate e idee di livello superiore.

Ed è stato così anche al "Maradona", nel match contro il Napoli che chiude il 2022 calcistico italiano: almeno fino alla mezz'ora.

Perché Deulofeu si fa male, malissimo: da solo, cade nella corsa e chiede subito il cambio, preoccupandosi. Poi fa i conti con la realtà e scoppia in lacrime.

Lascia il campo supportato da due componenti dello staff sanitario della formazione di Sottil, che nel frattempo fa entrare Success.

Ancora da chiarire la natura dell'infortunio del giocatore spagnolo, che verrà esaminato nelle ore successive alla partita.