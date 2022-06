Destro rimane in Serie A: è un nuovo giocatore dell'Empoli

L'attaccante classe 1991 lascia il Genoa e cambia maglia, trasferendosi in Toscana: è il suo sesto club in massima serie.

La carriera in Serie A di Mattia Destro si arricchisce di una nuova squadra: l'attaccante classe 1991 ha lasciato il Genoa, in scadenza di contratto, ma rimane in massima serie.

Con una nota ufficiale l'Empoli ha annunciato l'arrivo dell'ex Roma e Milan: cresciuto nell'Inter, questo è il suo sesto club in carriera tra i professionisti.

📣 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐞̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐄𝐦𝐩𝐨𝐥𝐢 pic.twitter.com/C06fTRYhfG — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 28, 2022

Oltre che con i giallorossi e con i rossoneri, Destro ha giocato con Siena e Bologna, esordendo in Serie A nel 2010 con il Genoa, siglando una rete all'esordio con il Chievo Verona.

Un nuovo capitolo della sua storia calcistica è iniziata: nell'ultima stagione, in rossoblù, 9 goal in 27 presenze in campionato che, però, non sono bastati a evitare la retrocesione in Serie B.

L'articolo prosegue qui sotto

Arrivato a 31 anni, Destro decide di rimanere a giocare in Italia malgrado alcune offerte dall'estero e lo fa in una squadra che insegue una filosofia di gioco ben precisa.

L'Empoli infatti punta sul bel gioco, considerato un requisito fondamentale per ottenere il risultato della salvezza. Un obiettivo raggiunto senza affanno, da neopromossa, la scorsa stagione.

Destro in questo contesto dovrà fornire il giusto apporto di goal per contribuire alla causa dei toscani.