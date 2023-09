Destinate a Giocare! Il nuovo documentario FIFA+ svela l’incredibile ascesa del calcio femminile in Arabia Saudita e come le sue figure chiave esortino la prossima generazione a dar vita ad un’”eredità”

Destinate a Giocare: la storia del calcio femminile saudita

E’ stato nel 2019 che la Federazione calcistica dell’Arabia Saudita (SAFF) ha creato un dipartimento dedicato al calcio femminile, affinché il movimento potesse essere professionalizzato e potesse essere offerta alle donne e alle ragazze una piattaforma attraverso la quale perseguire i propri sogni.

Dopo aver fondato tale dipartimento, la SAFF ha inaugurato una competizione femminile denominata Women’s Community Football League, ovvero la prima lega nazionale con partite giocate su campi a grandezza naturale, ed è stato subito un successo. Sin dagli inizi, nella regione si è registrata una crescita significativa del calcio femminile ed il prossimo 13 ottobre 2023 prenderà il via la seconda stagione della Saudi Women’s Premier League.

L’ascesa del calcio femminile saudita è stata tanto impressionante quanto rapida. A meno di due anni dall’inizio della prima competizione, la neonata rappresentativa Nazionale del Paese ha scritto la storia giocando la sua prima partita in assoluto.

E’ stata Al Bandary Mubarak, nel febbraio del 2022, a segnare il primo goal della Nazionale femminile dell’Arabia Saudita in una vittoria per 2-0 sulle Seychelles, e da allora nessuno si è più guardato indietro. Oggi infatti, l’obiettivo è quello di riuscire a guadagnarsi un posto in una futura edizione dei Campionati del Mondo femminili.

In collaborazione con la FIFA e con la Saudi Arabian Football Federation (SAFF), Footballco ha avuto la possibilità di accedere a tutte le possibili aree per raccontare l’affascinante storia della Nazionale femminile e per vedere come si sta cercando di ispirare la prossima generazione di calciatrici del Paese.

Con interviste ad alcune figure chiave del movimento, tra le quali la direttrice del SAFF Women’s Department Technical, Monica Staab, e Lamia Bahaian, vicepresidente della SAFF, questo nuovo documentario racconta del viaggio intrapreso per costruire quasi dal nulla una Nazionale femminile.

Attraverso filmati del dietro le quinte delle partite e delle vite delle giocatrici, il film svela esattamente cosa significhi la Nazionale sia per tutte le persone coinvolte, ma anche per le donne dell’Arabia Saudita.

Destinate a Giocare. La storia mai raccontata del calcio femminile saudita è ora disponibile per la visione su FIFA+.