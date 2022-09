Deschamps gela Pogba: "Non verrà al Mondiale se non è in forma"

Il ct della nazionale transalpina avvisa il centrocampista juventino: "Non serve a fare tappezzeria, se non gioca e non è in forma non è utile".

La presenza di Paul Pogba tra le fila della Francia ai Mondiali di Qatar 2022 non sembra in discussione. Fino a questo momento. Nel corso di una conferenza stampa, il ct dei transalpini Didier Deschamps ha mandato un segnale chiaro al centrocampista della Juventus. "Non verrà per fare tappezzeria. Se non ha mai giocato prima e non è in piena forma è inutile. Lui stesso non lo vuole". Il riferimento è all'infortunio del centrocampista bianconero, che lo ha costretto ad operarsi al menisco dopo un periodo in cui ha seguito una terapia conservativa. Pogba ha vinto il Mondiale con la Francia in Russia nel 2018 e in estate, dopo quattro anni al Manchester United, ha fatto ritorno alla Juventus. Proprio la sua volontà di giocare la Coppa del Mondo nel 2022 lo ha spinto inizialmente ad evitare l'operazione chirurgica in seguito al problema al menisco riportato nel corso della preparazione estiva. La scelta non ha però pagato, dato che il centrocampista alla fine è dovuto ricorrere all'intervento per scongiurare ulteriori problemi. Ora Deschamps, invece di tendere la mano a Pogba, sembra avvisarlo: se non sei in forma, non puoi essere a disposizione della spedizione dei Bleus in Qatar. Scelti da Goal Europa League 2022/2023: gironi e calendario

