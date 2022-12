Deschamps al veleno: "Qualcuno tifa Messi anche in Francia. Benzema? Non mi interessa"

Il commissario tecnico della Francia regala una conferenza infuocata alla vigilia della finale: "Benzema presente? Non mi interessa".

Mancano poche ore ormai alla finalissima di Qatar 2022 che potrebbe sancire il bis mondiale della Francia o il ritorno al successo dell'Argentina dopo 36 anni di attesa.

Una finale preceduta, come sempre, dalle conferenze stampa di rito ma stavolta quella tenuta da Didier Deschamps è stata decisamente accesa.

Il CT transalpino infatti ha asserito che anche in Francia qualcuno tiferà contro la sua Nazionale.

"Sono spesso solo, ma quando sono solo, di solito sono bra vo. Gli argentini e Messi vogliono il titolo, anche in Francia qualcuno tifa per lui, ma noi non siamo d’accordo, il Mondiale vogliamo vincerlo noi. Abbiamo fatto di tutto per arrivare in finale, abbiamo l’obiettivo di un altro titolo".

Non solo, a fare discutere è anche il mancato reintegro di Benzema nonostante il Pallone d'Oro abbia recuperato dal suo infortunio tanto da giocare in amichevole col Real Madrid. E così quando gli si chiede cosa pensa del possibile ritorno dell'attaccante in Qatar per assistere alla finale, Deschamps preferisce glissare.

"Se non vi rispondessi direste che la questione mi irrita, allora dico che fare certe domande forse è una mancanza di rispetto. Ho perso anche Lucas Hernandez, e il mio gruppo qui è di 24 calciatori. Se poi ci sono giocatori, o grandi ex o infortunati che sono stati invitati, a me non interessa".

Il CT fa il punto anche sul virus che ha colpito parecchi giocatori della Francia e mette a rischio la loro presenza in finale.

"Non entrerò nei dettagli. Ci assicuriamo di prendere quante più precauzioni possibili per adattarci, per affrontarlo, senza esagerare, in un modo o nell'altro. È ovviamente una situazione sgradevole, se non fosse esistita sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo nel miglior modo possibile" .

Infine la chiosa sul futuro, che dovrebbe essere ancora sulla panchina della Francia anche in caso di sconfitta.

"La nazionale è la miglior cosa che mi sia capitata nella carriera. Per me è una passione e il livello è molto alto. Sto bene, sono molto felice in questo ruolo, ma la cosa più importante è la squadra non sono io, focalizziamoci sulla partita. Da domani il mio obiettivo sarà la ricerca di un nuovo titolo".