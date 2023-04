Derby della Vallonia con polemica: lancio di topi morti verso i tifosi dello Standard Liegi

Clima tesissimo in Belgio nel corso della gara tra Standard Liegi e Charleroi: i tifosi ospiti lanciano topi morti agli avversari.

Non una questione di classifica, ma di rivalità: in Belgio è andato in scena il Derby della Vallonia tra Standard Liegi e Charleroi, una sfida tra due squadre che occupano posizioni in zona Conference League.

Partiamo dalla fredda cronaca del match: 3-1 per i padroni di casa con le reti di Ohio, Fossei e Edmond. Per gli ospiti ha segnato Nkuba.

Adesso parliamo del resto: del clima tesissimo e "infuocato" (letteralmente dalle torce accese sugli spalti). L'attenzione si è spostata, dopo la partita, su quello che è accaduto sugli spalti allo Stade de Sclessin.

I tifosi dello Charleroi hanno fatto partire un lancio di topi morti nei confronti dei rivali, suscitando non poche polemiche: il tutto travestiti da disinfestatori ed esponendo uno striscione con scritto "derattizzazione".

I tifosi dello Standard sui social hanno commentato con toni non proprio carinissimi quanto accaduto, chiedendo alla Lega calcio belga di prendere provvedimenti.