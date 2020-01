Demiral twitta dopo l'infortunio: "Ci vediamo agli Europei"

Lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Con vari mesi da trascorrere ai box, tra riposo e riabilitazione. Questo è il verdetto dell'infortunio rimediato ieri sera in - da Merih Demiral. Il quale, proprio come Nicolò Zaniolo, non ha però alcuna intenzione di piangersi addosso.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel tardo pomeriggio, il difensore turco della Juventus ha infatti pubblicato un messaggio nella propria lingua su Twitter. Il suo primo, dopo quanto accaduto nella strana serata (goal più infortunio) vissuta all'Olimpico.

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere💪🏼 #FinoAllaFine I’d like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger! pic.twitter.com/wjnonDkWGX