Demichelis lascia il Bayern Monaco II: allenerà il River Plate

L'ex difensore della formazione bavarese, tecnico della seconda squadra in Germania, sarà l'erede di Marcelo Gallardo.

Raccogliere l'eredità di Marcelo Gallardo non è cosa semplice per nessuno, al River Plate: né adesso, né in futuro. "El Muñeco" ha vinto troppo per poter essere dimenticato.

Dopo l'addio dell'allenatore argentino, formalizzato dopo la fine di una stagione che ha visto i "Millonarios" consegnare, di fatto, il titolo di campione d'Argentina ai rivali di sempre del Boca Juniors all'ultima giornata. Ma ovviamente non è questo il punto.

Gallardo rimarrà per sempre il tecnico della Copa Libertadores vinta proprio contro gli Xeneizes nel novembre del 2018: il resto conta poco.

Al suo posto arriverà un altro profilo che nel River ci è cresciuto da calciatore, prima di trasferirsi in Europa: Martin Demichelis.

L'ex difensore di Bayern Monaco, Malaga e Manchester City, tra le altre, dal 2021 è la guida tecnica del Bayern Monaco II, la seconda squadra del club bavarese.

Lo stesso club che, nelle ultime ore, ha annunciato la separazione con Demichelis, annunciando di fatto la sua nomina da allenatore del River Plate.

Der #FCBayern und Martín #Demichelis haben sich darauf verständigt, dass der #FCBAmateure-Trainer auf eigenen Wunsch zu River Plate wechselt, um dort den Cheftrainerposten zu übernehmen. Sein Nachfolger wird sein Vorgänger Holger #Seitz.



"Il Bayern Monaco e Martin Demichelis sono d’accordo sul trasferimento dell’allenatore della seconda squadra al River Plate, come da sua richiesta, per assumere la carica di nuovo tecnico. Il suo successore sarà Holger Seitz".

Il River Plate, insomma, ha trovato e designato l'erede di Gallardo: carattere forte, Demichelis nel corso della sua carriera ha vinto diversi titoli tra Bayern e City, ma anche ai Millonarios non è stato da meno, con i campionati tra il 2001 e il 2003.