Dejan Kulusevski, il gioiello dell'Atalanta che sta brillando a Parma

Di proprietà dell'Atalanta, Dejan Kulusevski è la vera rivelazione della Serie A: classe 2000, sta incantando con la maglia del Parma.

Alla sua prima vera stagione da titolare in , Dejan Kulusevski ha già conquistato tutti. Il e D'Aversa hanno creduto in lui sin dal primo momento e il suo rendimento ha persino superato le aspettative.

Eppure Kulusevski è cresciuto nel settore giovanile dell', sinonimo di garanzia. Nella scorsa stagione aveva disputato appena tre presenze in Serie A, ma nel frattempo ha trascinato la Primavera della Dea alla vittoria dello Scudetto, venendo anche eletto miglior giocatore delle fasi finali.

L'Atalanta lo ha scovato in , dove Kulusevski è nato da genitori macedoni. Sua sorella gli ha trasmesso l'amore per il calcio, il vicino di casa lo vide giocare e disse alla madre che avrebbe dovuto fare il calciatore. E così in un torneo estivo giovanile fu notato da Maurizio Costanzi, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, che con 100 mila euro convinse il Brommapojkarna a lasciar andare il suo grande talento, bruciando la concorrenza dell'.

Nonostante la giovane età, Kulusevski è un giocatore già formato e per certi versi anche completo. Ha fisicità e una tecnica di ottimo livello che deriva dalla sua precedente esperienza nel calcio a 5. Non gli manca nemmeno la duttilità, visto che ad inizio carriera giocava come difensore e che oggi può fare praticamente ogni ruolo tra centrocampo ed attacco.

Con l'Under 17 dell'Atalanta ha realizzato 17 goal giocando da centrocampista centrocampo, mentre con la Primavera ha iniziato a giocare anche come esterno d'attacco, migliorando sempre più la sua abilità nel fare assist per i compagni. La scorso anno furono 10 in totale, quest'anno è già a 5 in appena 11 presenze col Parma in Serie A.

D'Aversa lo ha schierato dal primo minuto sin dalla prima giornata di campionato, preferendolo al più inflazionato e costoso Karamoh. Da esterno d'attacco si è pian piano adattato alla non facile convivenza tattica con Gervinho, ripiegando quando c'era bisogno e attaccando con gli spazi con grande qualità nei momenti giusti.

Subito decisivo con l' , è il vero MVP nelle partite contro e con due goal (i primi in Serie A) e tre assist. A San Siro contro l' non partecipa direttamente alle due reti del Parma, ma tocca una miriade di palloni ed incanta per la sua capacità di rimanere sempre dentro alla partita, come un pericolo costante quando parte palla al piede.

A settembre è arrivato anche l'esordio con la Svezia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei e nel 5-0 contro l' ha avuto modo di migliorare ulteriormente il suo bottino di assist stagionali, aggiungiendone altri due. Il prossimo passo sarà l'approdo in nazionale maggiore, un obiettivo che a questo punto non sembra affatto lontano. Intanto il Parma se lo gode, mentre l'Atalanta lo aspetta.