Deeney torna ad allenarsi: "Auguravano il virus a mio figlio"

Il capitano del Watford rivela gli incredibili insulti ricevuti: "Per un giocatore forse è meglio non dire nulla".

Primi barlumi di normalità in : le società hanno approvato, all'unanimità, il ritorno agli allenamenti in gruppo con contatto in vista di una sempre più probabile ripartenza della Premier League, che potrebbe avvenire il prossimo 12 giugno.

Anche Troy Deeney, che in un primo momento si era rifiutato di allenarsi per non mettere a rischio la salute del figlio di cinque mesi nato prematuro e con problemi respiratori, tornerà a lavorare insieme ai compagni del dopo aver ricevuto rassicurazioni in merito dal vice Chief Medical Officer del Governo inglese, Jonathan Van-Tam.

Ai microfoni di 'CNN Sport', il capitano degli 'Hornets' ha però rivelato di aver ricevuto minacce e insulti a causa del suo iniziale rifiuto: nel mirino degli haters proprio il figlioletto.

"In alcuni messaggi auguravano a mio figlio di contrarre il Coronavirus".

Parole incredibili che rispecchiano la paura di Deeney, ora parzialmente superata ma pur sempre latente e pronta a venire fuori nuovamente.