Decreto Crescita nel calcio: cosa prevede per il calciomercato

Il Decreto Crescita 2019 e i suoi effetti sul calcio e il calciomercato: la tassazione agevolata favorisce l'offerta di ingaggi più alti.

Il Decreto Crescita è un decreto legge approvato il 30 aprile 2019 che prevede una serie di misure finalizzate alla ripresa della crescita economica e degli investimenti in . Il Decreto Crescita concede sostanziose agevolazioni fiscali per alcune categorie di lavoratori che lo rendono particolarmente interessante in prospettiva calcio e calciomercato.

DECRETO CRESCITA CALCIO

L'articolo numero 5 del Decreto Crescita, denominato 'Rientro dei cervelli', è stato pensato per favorire l'arrivo in Italia di lavoratori (italiani o stranieri) residenti all'estero attraverso l'instituzione di un regime fiscale agevolato che sarà attivo a partire dal 1 gennaio 2020.

Va ad intervenire sull’articolo 16 del decreto legislativo del 14 settembre 2015 - che già prevedeva un trattamento 'speciale' per i lavoratori arrivati in Italia - e porta la tassazione sul reddito dal 45% al 30% per i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due anni precedenti e che si impegnano a farlo per i due successivi. In caso di permanenza in Italia inferiore ai due anni, il beneficio fiscale decadrebbe con conseguente ritorno della tassazione al 50% su tutto il pregresso.

Le agevolazioni sono addirittura superiori per le regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), nell'ambito di una strategia mirata a rilanciare il sud attraverso la creazione di nuove opportunità lavorative: la tassazione sul reddito in questo caso scende al 10%.

DECRETO CRESCITA CALCIOMERCATO

Il Decreto Crescita sarà effettivo dal 1 gennaio 2020, per cui i suoi benefici si vedranno solo in parte nella stagione 2019/2020. Provando a ipotizzare uno scenario in regime di Decreto Crescita salta subito all'occhio il vantaggio per i club italiani, che - ricordiamo - pagano l'ingaggio lordo (comprensivo di tasse).

Un ingaggio da 10 milioni lordi corrisponde oggi a 5.5 milioni netti .

. Con il Decreto Crescita, un ingaggio da 10 milioni lordi corrisponde a 7 milioni netti .

. Con la tassazione agevolata per le regioni meridionali, un ingaggio da 10 milioni lordi corrisponde a 9 milioni netti.

La nuova normativa renderà le società italiane più competitive sulla scena del calciomercato internazionale, con il caso particolare del , unico top club del sud che avrà la possibilità di offrire ingaggi netti molto più alti rispetto al passato a parità di ingaggio lordo.