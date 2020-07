La decisione del TAS: niente esclusione dall'Europa per il Manchester City

Il TAS ha accolto il ricorso del Manchester City contro l’esclusione dalle competizioni europee per i prossimi due anni.

La decisione era attesa per la giornata di lunedì ed è puntualmente arrivata. Il TAS si è espresso sul ricorso del contro l’esclusione per due anni dalle coppe europee stabilita a febbraio dalla UEFA a causa di violazioni al Fair Play Finanziario ed ha sancito che il club inglese potrà regolarmente giocare in Europa , ma che dovrà pagare un’ammenda di 10 milioni di euro.

A breve il servizio completo