La decisione della FIGC: Juventus Women campione d'Italia

Terzo titolo in tre anni per le ragazze bianconere, con un vantaggio di +9 sulle inseguitrici Fiorentina e Milan.

Terzo anno di esistenza, terzo titolo nazionale. La Women è campione d' . Questa volta, però, senza finire il campionato. Come riportato da 'Sky Sport', il Consiglio Federale che si è tenuto quest'oggi in FIGC ha deciso per l'assegnazione dello Scudetto alle bianconere.

La femminile è stata sospesa da ormai un mese e l'unico verdetto ancora rimasto in sospeso era quello dello Scudetto. Al momento dello stop, le bianconere avevano 44 punti, un vantaggio di +9 sulle inseguitrici a 6 giornate dal termine.

La classifica stilata con l'algoritmo manteneva ovviamente la Juventus Women in testa con un punteggio dii 61,3. Il criterio utilizzato per decretare l'accesso della in e le retrocessioni di Tavagnacco e Orobica è stato utilizzato anche per lo scudetto.

