Il debutto di Matuidi con l'Inter Miami: subito man of the match

L'Inter Miami pareggia 0-0 contro Nashville, ma l'esordio di Blaise Matuidi è un successo: l'ex bianconero viene votato migliore in campo dai tifosi.

L'avventura è iniziata. Blaise Matuidi ha vestito per la prima volta la maglia dell' Miami, club che qualche settimana fa lo ha strappato alla dopo tre anni di militanza a . Ed è stato immediatamente un successo, anche se a metà.

La formazione di Alonso ha infatti pareggiato per 0-0 in casa contro Nashville nella notte di , ma Matuidi si è comportato particolarmente bene. Molto bene, anzi. Tanto da essere eletto man of the match, ovvero migliore in campo, dai propri sostenitori.

Matuidi ha giocato dall'inizio, nonostante sia arrivato da pochissimo a Miami. Ed è rimasto in campo 79 minuti, prima di lasciare il posto a Chapman. Ottimo il lavoro dell'ex bianconero, non solo in chiusura ma anche in fase di prima costruzione dell'azione. Ed è per questo che i sostenitori dell'Inter hanno deciso di premiare lui come migliore in campo.

L'unica pecca della notte di Matuidi, come detto, è la mancata vittoria. Pizarro e Robinson hanno sprecato due occasioni gigantesche, anche se pure Nashville ha avuto la chance di portare a casa i 3 punti. L'Inter Miami rimane all'ultimo posto della classifica generale di MLS.

"Blaise ha fatto un gran lavoro e giocato una gran partita - le parole dell'allenatore Diego Alonso al termine del match - Ha svolto pochi allenamenti con noi, ma la sua qualità e la sua intelligenza sono evidenti. Man mano che passerà il tempo ci aiuterà molto".