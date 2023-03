Deborah Salvatori Rinaldi operata per un tumore, la Ternana le rinnova il contratto: "Mi hanno fatto piangere"

Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante della Ternana Women, sta lottando contro un brutto male: il club umbro le ha rinnovato il contratto.

Un gesto splendido. La Ternana tende la mano a Deborah Salvatori Rinaldi nel momento più difficile, prolungandole il contratto una volta venuta a conoscenza della lotta contro un brutto male intrapresa dalla calciatrice.

La società umbra, come raccontato dall'attaccante classe '91 della formazione Femminile delle Fere, le ha infatti offerto il rinnovo: Salvatori Rinaldi, il Primo Marzo, è stata operata per rimuovere un tumore all'interno dei seni paranasali.

L'inizio della partita più importante, è stata raccontata dalla stessa Deborah via social.

"Andare al campo non è stato un atto di coraggio o un voler coprire le mie emozioni. Semplicemente quella era l'unica routine che conoscevo - ha scritto - Quella mattina prima di allenarmi ho parlato dentro lo spogliatoio. Avevo iniziato l’anno parlando alla squadra facendo un discorso sulla riconoscenza e ho finito l'anno parlando della stessa cosa, ma questa volta le parole erano più pesanti. Questa volta stavo lasciando la nave per correre sulla mia scialuppa".

"Quella mattina, dopo l’allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere".

L'intervento chirurgico, effettuato a Como presso l'ospedale Sant'Anna, è perfettamente riuscito: ora Salvatori Rinaldi - che in carriera ha indossato anhe le maglie di Milan e Fiorentina - osserverà un periodo di riposo per poi iniziare le terapie. L'obiettivo, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', è quello di tornare in campo il prossimo anno.