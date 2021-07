Debacle Francia: flop alle Olimpiadi dopo le delusioni a Euro 2020 ed Euro U21

La Francia viene eliminata dopo la fase a gironi delle Olimpiadi in Giappone: è l'ennesima delusione di un'estate flop dopo Euro 2020 ed Euro U21.

Un'estate da incubo per la Francia. Mentre il Paris Saint-Germain domina in lungo e in largo il mercato con colpi da urlo e cifre da paura, candidandosi seriamente alla vittoria della prossima Champions League, il movimento calcistico transalpino sta vivendo un periodo eufemisticamente poco felice.

L'eliminazione nella fase a gironi delle Olimpiadi - alle spalle del Giappone padrone di casa e del Messico - da parte della squadra guidata da Sylvain Ripoll ha chiuso il cerchio. Dopo l'Under 21 agli Euro U21 e la selezione maggiore di Deschamps a Euro 2020, anche la formazione Under 23 abbandona con largo anticipo - rispetto alle previsioni della vigilia - la competizione.

Eppure i presupposti e le speranze erano completamente diversi due mesi fa, quando la Francia preparava con ambizione e tre rose molto competitive gli Europei U21, Euro 2020 e le Olimpiadi in Giappone. Tre tornei che - ai nastri di partenza - vedevano sempre le selezioni transalpine tra le favorite alla vittoria finale. Aouar, Mbappé e Gignac a guidare le 'troupe' e tanti campioni insieme a loro, con l'obiettivo di trionfare: da Ikoné ed Edouard a Pogba e Griezmann, fino a Thauvin e Tousart.

Di certo non manca il talento alla Francia, ma la qualità non è bastata. Dopo aver superato la fase a gironi, la formazione transalpina si è arresa a sorpresa nei quarti di finale di Euro U21 contro l'Olanda sotto i colpi di Boadu. A Euro 2020, dopo la vittoria del Mondiali in Russia la squadra di Deschamps era pronta a bissare il successo. Superato agevolemente il girone, il destino ha apparentemente sorriso alla Francia con la Svizzera negli ottavi. Ma la beffa era dietro l'angolo: avanti di 2 goal all'81', la squadra transalpina si è fatta rimontare dalle reti nel finale di Seferovic e Gavranovic, prima di uscire ai calci di rigore dopo l'errore del calciatore più atteso, Kylian Mbappé. Il flop della Francia si è completato alle Olimpiadi: arrivata con i favori del pronostico e l'obiettivo medaglia d'oro, la squadra di Ripoll ha rimediato due pesanti ko contro Messico e Giappone, subendo ben 8 reti in 180 minuti. In mezzo l'inutile - ai fini della qualificazione - vittoria contro il Sudafrica.

La Francia è la più grande delusione delle Olimpiadi in corso in Giappone. Nonostante la sorpresa Argentina, clamorosamente eliminata nel Gruppo C con il terzo posto alle spalle di Spagna ed Egitto, la selezione transalpina rappresenta il vero flop di questa edizione.

Non un passo falso ma un'ulteriore conferma: se tre indizi fanno una prova, ora non ci sono più dubbi. La Federcalcio francese dovrà interrogarsi sul lavoro svolto nel recente passato e ricostruire con una rivoluzione totale e su vari livelli. L'estate 2020 può segnare una svolta nel movimento transalpino, che dopo i risultati negativi delle nazionali dovrà voltare completamente pagina se vorrà tornare a gioire come tre anni fa nel Mondiale di Russia 2018 e salire nuovamente sul tetto del mondo.