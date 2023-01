De Zerbi rompe con Trossard: "Ha lasciato l'allenamento senza preavviso, non è convocato"

Clima teso in casa Brighton, l'allenatore italiano mette fuori squadra il belga: "Non mi piace il suo atteggiamento".

Dopo un temporaneo periodo di assestamento che ha fatto seguito al suo arrivo in Premier League, Roberto De Zerbi è riuscito a trasmettere la sua idea di calcio al Brighton.

"Orfani" di Graham Potter, i "Seagulls", avevano affrontato una striscia di gare senza vincere, prima della definitiva svolta, e adesso si godono un cammino che li vede potenzialmente vicini alla zona europea.

Merito del calcio dell'allenatore ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk, sì, ma anche di alcuni singoli protagonisti di una stagione da applausi: uno su tutti Leandro Trossard.

Il trequartista belga classe 1994 è stato autore di prove da ricordare, in questa stagione, con la tripletta al Liverpool all'arrivo di De Zerbi o il goal al Chelsea che ha contribuito al successo contro il suo ex allenatore, Potter, per 4-1 all'AMEX a fine ottobre.

Tutto ciò, tra l'altro, gli è valsa la convocazione ai Mondiali in Qatar con il Belgio di Martinez, con tre presenze contro Canada, Marocco e Croazia: ottimo momento, insomma.

O quasi: perché ovviamente su di lui sono state fatte diverse voci di mercato che hanno un po' rotto l'idillio tra il calciatore e il Brighton.

A rendere più complesso il tutto, quanto accaduto nelle ore precedenti alla sfida contro il Liverpool, con Trossard che non è stato inserito tra i convocati.

"Non è tra i convocati: nell'ultimo allenamento prima della partita quando ha capito che non avrebbe giocato ha lasciato la sessione senza dirmi nulla", ha spiegato De Zerbi.

"Gliel'ho detto: non mi piace il suo atteggiamento", ha aggiunto il tecnico. Ed è rottura, dopo una stagione fin qui ottima: le voci sul futuro di Trossard si fanno sempre più articolare.