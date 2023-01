De Zerbi fa festa al 92': il Brighton elimina il Liverpool dalla FA Cup

Mitoma regala il passaggio del turno ai Seagulls nel recupero: continua la maledizione dei Reds di Jurgen Klopp.

Non c'è storia, in questa stagione: il Brighton di Roberto De Zerbi è una vera e propria "maledizione" per il Liverpool di Jurgen Klopp. La FA Cup lo conferma.

I Seagulls hanno ospitato i Reds all'AMEX, con la prospettiva di un posto agli ottavi della competizione e con alcune grane da risolvere. Su tutte, quella relativa a Moisés Caicedo, tenuto fuori dall'allenatore italiano a causa delle tante voci di mercato che lo riguardano: almeno fino alla deadline.

In tutto questo c'è un dato: il Liverpool si presenta a Brighton con uno storico di un pari e una sconfitta per 3-0 contro i Seagulls in questa stagione: quest'ultima definita da Klopp "una carneficina", alla vigilia.

In FA Cup non va diversamente, anche se a passare in vantaggio sono i Reds al 30', con Elliott: 9 minuti dopo Dunk riporta il parziale sull'1-1.

E' nel finale, comunque, che succede tutto ciò che i tifosi del Brighton presenti ad AMEX speravano: perché sull'1-1 qualcuno aveva iniziato a pensare al replay match.

Poi punizione, palla rimessa sul secondo palo dove c'è Mitoma che stoppa, palleggia e conclude a rete: i Seagulls "volano", sulle ali dell'entusiasmo.

Il giapponese corre verso la panchina, si abbracciano tutti, mentre il Liverpool si dispera: è la seconda sconfitta contro il Brighton in stagione. Questa, forse, la più pesante: addio alla FA Cup per i Reds. De Zerbi continua a sorridere.