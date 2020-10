De Sciglio lascia la Juventus: ufficiale il prestito al Lione

Il terzino italiano è stato ufficialmente ceduto a titolo temporaneo al Lione: con la Juventus cinque titoli, compresi tre Scudetti.

Giornata di cessioni in casa . I bianconeri hanno infatti ufficializzato diverse operazioni in uscita, in prestito. Dopo quelle di Douglas Costa e Nicolussi Caviglia, passati rispettivamente a e , ora anche quella di Mattia De Sciglio.

Il terzino lascia infatti la Juventus per approdare al a titolo temporaneo: Madama ha confermato la cessione di De Sciglio con un comunicato ufficiale, salutando l'esterno per quanto fatto nell'ultimo triennio sotto Allegri prima, Sarri poi e Pirlo per qualche settimana.

Per De Sciglio tre Scudetti con la Juventus, nonchè una Coppa e una conquistate: arrivato dal nel 2017, ha giocato un gara anche in questo avvio stagionale prima della cessione al Lione, dopo anni di voci su un suo passaggio in .

28enne il prossimo 20 ottobre, De Sciglio proverà a rendersi protagonista in . La Juventus ha salutato il suo ormai ex giocatore così:

"Noi tutti ringraziamo De Sciglio, per questo vincente periodo insieme, e a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la continuazione della sua carriera. Buona fortuna Mattia!".

La Juventus avrà dunque Alex Sandro come titolare sulla sinistra una volta tornato a disposizione, con il giovane Frabotta come alternativa. Sulla fascia mancina anche la possibilità Cuadrado, arruolabile anche sulla destra, fascia in cui è presente anche Danilo.