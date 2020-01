De Rossi lascia il calcio: "Voglio tornare in Italia e fare l'allenatore"

Daniele De Rossi dice basta. Dopo pochi mesi trascorsi in , l'ex capitano della chiude la sua avventura col Boca Juniors ed appende gli scarpini al chiodo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A confermarlo, durante una conferenza stampa, è stato lo stesso De Rossi che ha chiarito come alla base della sua scelta non ci siano problemi di salute.

"Nessuno nella mia famiglia ha problemi di salute, né abbiamo problemi seri. Me ne vado perché ho il bisogno di essere vicino alla mia famiglia e mi manca molto. La dirigenza voleva convincermi, ha fatto tutto il possibile. Mi hanno detto di prendermi il mio tempo e di darmi tutto l’aiuto possibile. Ma non ho bisogno di aiuto. Lascio il mio lavoro, il mio sport, la mia passione. Sono triste perché avrei voluto giocare altri dieci anni”.

De Rossi però resterà nel mondo del calcio, seppure con un altro ruolo.

"Mia figlia maggiore è l’unica rimasta in . Ha 14 anni e ha bisogno di suo padre. Sicuramente continuerà a lavorare nel calcio. Non avrei mai pensato che avrei potuto amare così tanto un club che non fosse la Roma. Una parte del mio cuore resterà qui”.