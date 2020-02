De Ligt si staglia in Lione-Juventus: il migliore tra i bianconeri

Buona prova di Matthijs De Ligt in Lione-Juventus nonostante il ko bianconero: il goal di Tousart è arrivato proprio senza l'olandese in campo.

A è arrivata una sconfitta bruciante che dovrà essere cancellata con una vittoria convincente al ritorno: negativa per quanto riguarda l'aspetto della prestazione generale, ma con Matthijs De Ligt sugli scudi.

L'olandese è stato uno dei pochi a salvarsi nella disfatta francese, affrontando gli avversari in maniera stoica dopo aver ricevuto un colpo involontario in testa che lo ha costretto ad una vistosa fasciatura.

Peraltro il goal di Tousart è maturato proprio mentre De Ligt si trovava a bordocampo per ricevere le cure: magari con la sua presenza tutto questo sarebbe stato evitato ed ora staremmo a parlare di un'altra partita con un risultato completamente diverso.

L'ex è colui ad aver recuperato più palloni di tutti (6) tra i bianconeri insieme a Danilo e Pjanic e ad aver vinto il 66,7% dei duelli, con un 91,4% di passaggi riusciti.

Dopo un avvio in sordina e caratterizzato da diversi errori, De Ligt si è gradualmente imposto dimostrando di essersi adattato ad un calcio nuovo per lui, conquistandosi lo status di imprescindibile per la Juventus. A giudicare da questa prestazione, anche il ritorno a pieno regime di Chiellini può attendere.