De Ligt alla Juve, Bartomeu: "So dove giocherà la prossima stagione"

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha parlato del futuro di Matthijs de Ligt: "So dove giocherà la prossima stagione".

Tante squadre in corsa per Matthijs de Ligt, anche se al momento la è in pole-position rispetto a e . Il presidente catalano Josep Maria Bartomeu, in conferenza stampa, oggi ha parlato proprio dell'olandese, in modo criptico...

"Ho detto molto tempo fa che sapevo dove avrebbe giocato la prossima stagione, lo so ancora, ma non posso dire altro, appartiene all' , ma non posso dirlo".

Il presidente del Barcellona ha quindi confermato di sapere la prossima destinazione di de Ligt. Vorrà dire la Juventus? Chissà, i tifosi bianconeri sperano ovviamente di sì, anche se la trattativa sembra ancora molto lunga.

"Sappiamo che Neymar vuole lasciare il PSG, anche da quello che si legge sui giornali. Ma il club parigino non vuole lasciarlo andare, questo è quanto. E' stato Messi a chiedere il suo ritorno? Ma cosa dite, non sono i giocatori a chiedere altri giocatori, Messi non lo ha mai fatto. Decide la società chi comprare".

La conferenza di Bartomeu continua con le parole su Neymar, altro obiettivo molto caldo per il Barcellona.

"Il contatto con Griezmann risale soltanto a ieri. C'è stata una riunione a cui io non ho potuto partecipare tra l'altro. Il suo rifiuto dell'anno scorso non mi preoccupa. Successe anche con Henry e Villa, e poi vennero qualche anno dopo".

E si concludono con quelle su Griezmann, che a suo dire si tratta in pratica di un obiettivo nuovo, con la trattativa partita solo ieri.