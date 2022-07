De Ligt al Bayern Monaco, è ufficiale: lascia la Juventus dopo tre anni

Il Bayern Monaco è la nuova squadra di Matthijs De Ligt: contratto di cinque anni per l'olandese, operazione da oltre 80 milioni coi bonus.

Un'operazione impostata in breve tempo e definita alla velocità della luce: è ufficiale la separazione tra Matthijs De Ligt e la Juventus, con l'olandese che è un nuovo giocatore del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann.

Accordo raggiunto nella serata di domenica tra le due società, leste nel trovare la quadra e nel dare un ulteriore sbocco ad una trattativa quasi mai parsa in discussione: alla fine si è concretizzato lo scenario aperto dal 'malumore' di De Ligt, infastidito dal rendimento delle ultime due stagioni con altrettanti quarti posti che non rispecchiano le ambizioni della 'Vecchia Signora'.

L'ufficialità è arrivata grazie a un post pubblicato sui social dal Bayern Monaco, con tanto di video.

Si conclude un'esperienza durata tre anni, che ha visto De Ligt sollevare tre trofei con la maglia della Juventus: lo Scudetto nella prima e unica stagione con Maurizio Sarri allenatore e la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana del 2020/2021, stagione con Andrea Pirlo in panchina.

Un trasferimento, quello dall'Ajax alla Juventus, andato in scena sotto mille ottimi propositi che però non si sono verificati del tutto. A Torino non si è vista la migliore versione di De Ligt, spesso protagonista suo malgrado di episodi decisivi all'interno dell'area bianconera che hanno penalizzato la squadra in alcuni momenti chiave: il pensiero, ad esempio, va all'ultima finale di Coppa Italia e ad una serata profondamente negativa a livello personale che ha condizionato l'esito dell'incontro.

"Sono molto felice di diventare un giocatore di questo grande club. Il Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e nel mondo", ha spiegato De Ligt nella sua prima intervista al sito ufficiale.

.In Germania troverà un calcio un po' diverso, ma molto simile sotto l'aspetto della fisicità: un grande vantaggio per De Ligt, chiamato al riscatto per tornare ai livelli d'eccellenza mostrati in Eredivisie e in Champions League ai tempi dell'Ajax.