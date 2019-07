De Ligt alla Juve, visite mediche per l'olandese

Matthijs De Ligt ha iniziato le visite mediche con la Juventus dopo essere atterrato all'aeroporto di Caselle martedì sera. Poi firma e ufficialità.

La notizia che i tifosi della aspettavano ormai da settimane è finalmente arrivata: Matthijs De Ligt è atterrato martedì sera a dopo una lunga trattativa con l' a cui andranno 75 milioni tra parte fissa e bonus.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il difensore è appena giunto al J Medical per sostenere le visite mediche di rito con i campioni d' : ad attenderlo centinaia di tifosi in visibilio per questo nuovo acquisto, tanto corteggiato e alla fine conquistato.

In seguito sarà tempo di firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime cinque stagioni: stipendio che potrà arrivare a 12 milioni con i bonus e clausola rescissoria da 150 esercitabile soltanto a partire dal 2022.

Per De Ligt l'occasione di giocare insieme a quel Cristiano Ronaldo che provò a convincerlo subito dopo la finale di tra e : a giudicare dall'esito della trattativa, il fuoriclasse lusitano ha saputo agire bene.