De Laurentiis: "Vinto lo Scudetto dell'onestà, l'irregolarità costante ci ha penalizzati"

Le parole del presidente del Napoli dopo la riunione in Prefettura: "Il ciclo vincente si è aperto già anni fa".

Il Napoli non ha ancora vinto lo Scudetto. Non matematicamente, almeno. Però ci siamo: o mercoledì sera o al massimo giovedì sera, dopo il primo match point fallito contro la Salernitana, potrebbe essere la volta buona per festeggiare un titolo che, all'ombra del Vesuvio, manca da 33 anni.

E dunque Aurelio De Laurentiis, ormai, non può indossare la maschera. Il presidente del Napoli ha parlato anche di questo, di uno Scudetto ormai cucito sulle maglie, alla stampa, in una conferenza stampa organizzata in Prefettura al termine della riunione in cui è stato ufficializzato l'orario di inizio della gara contro l'Udinese: le 20.45 di giovedì 4 maggio.

"Io credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa. L'irregolarità costante ci ha penalizzati. Noi qualche volta siamo arrivati secondi, ma saremmo potuti arrivare primi. Io mi sento di averne vinti altri di Scudetti, ma soprattutto mi sento di aver vinto lo Scudetto dell'onestà, che per me è la prima regola della mia vita.

Quando mio zio Dino partì per gli Stati Uniti mi disse: che fai, vieni con me? Io gli dissi: no, amo questo paese. E lui: ma è un paese difficilissimo, cosa farai qui? Gli risposi: cercherò di fare cinema. E lui si infuriò. Così dissi a mio padre: se vogliamo lavorare in questo paese dobbiamo seguire le regole, che ci piaccia o no".

Lo Scudetto arriva dopo meno di un anno dal momento più complicato vissuto dal Napoli negli scorsi anni, con l'esodo di alcuni dei principali calciatori della rosa: da Insigne a Fabian Ruiz, passando per Mertens, Ospina e Koulibaly.

"Ho sentito delle stupidate, come 'De Laurentiis non vuol vincere lo Scudetto'. Io alla fine di maggio dissi: 'Spero di vincere lo Scudetto'. E ci fu uno sguardo sgomento, come per dire: 'Poverino'. L'entusiasmo è totale".

Per quanto riguarda l'apertura del Maradona giovedì sera, De Laurentiis ha confermato che il match contro l'Udinese sarà visibile su un maxischermo. Il costo del biglietto per l'ingresso allo stadio sarà di 5 euro.