De Laurentiis su Giuntoli: "Juventino? Se l'avessi saputo me ne sarei liberato prima"

Il presidente del Napoli lancia una bordata nei confronti del suo ex dirigente: "Non mi aspettavo certe dichiarazioni".

C'eravamo tanto amati. O forse no. A margine della presentazione delle nuove maglie del Napoli, Aurelio De Laurentiis non ha perso l'occasione per lanciare qualche bordata.

Il destinatario? Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo azzurro che dopo aver risolto il contratto col Napoli ha firmato un quinquennale con la Juventus.

A fare indispettire De Laurentiis, però, sono state soprattutto le prime parole rilasciate da Giuntoli in bianconero col nuovo ds della Juventus che ha confessato la sua vecchia passione per la Signora.

"Giuntoli juventino? Non mi aspettavo certe dichiarazioni, se l'avessi saputo forse me ne sarei liberato prima".

Parole che faranno piacere ai tanti tifosi del Napoli rimasti delusi proprio come De Laurentiis.