De Ketelaere al Milan: il talento belga è ufficialmente rossonero

Il club rossonero accoglie il belga classe 2001: ha firmato fino a giugno 2027 e ha scelto la maglia numero 90.

E' stata una delle trattative più lunghe dell'estate, iniziata con l'apertura del calciomercato e condotta con tanta pazienza e costanza: alla fine, però, il Milan ce l'ha fatta e ha ufficializzato l'ingaggio di Charles De Ketelaere.

Il calciatore belga ha firmato un contratto di cinque anni che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2027: indosserà la maglia numero 90.

E' stato superato anche l'ultimo ostacolo nei dialoghi con il Club Brugge, proprietario del cartellino del giovane centrocampista belga, concludendo l'affare a 32 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus.

Decisiva è stata la volontà del giocatore, che ha comunicato nelle scorse ore al suo allenatore, Carl Hoefkens, la decisione di non prendere parte agli allenamenti della squadra per non infortunarsi.

""Per Charles non era più possibile dare tutto: ha detto che stava diventando troppo pesante questa situazione mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante l'allenamento, quindi ha smesso di allenarsi con il gruppo".

De Ketelaere ha già debuttato in Nazionale maggiore, nel Belgio, e vanta diverse esperienze a livello europeo: e, soprattutto, è rimasto affascinato dal progetto del Milan.

Stefano Pioli accoglie un giocatore che può scendere in campo sia da trequartista, dietro la punta nel 4-2-3-1, che da esterno d'attacco, offrendo diverse opzioni tattiche.