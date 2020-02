De Jong stronca il Getafe: "E' fastidioso guardare le loro partite"

Il centrocampista del Barcellona, de Jong, parla del gioco del Getafe: “Non prova a intrattenere il pubblico, è frustrante”.

E’ considerata una delle grandi favorite per la vittoria finale dell’, ma giovedì scorso è incappata in una sconfitta che rende certamente molto più in salita il suo cammino europeo.

L’, dopo il 2-0 patito al Coliseum Alfonso Perez nell’andata dei sedicesimi di finale contro il , sarà chiamato ad una piccola impresa ad Amsterdam per ribaltare la situazione.

L’ex centrocampista dei Lancieri ed oggi giocatore del , Frenkie de Jong, parlando a NOS ha criticato il gioco della compagine iberica.

“La partita tra Getafe ed Ajax è stata dolorosa per me ed è stata soprattutto frustrante. Il Getafe non gioca per intrattenere il pubblico e trovo fastidioso guardare le loro partite”.

Secondo de Jong l’Ajax dovrà sudare per passare il turno.