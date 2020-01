De Ceglie riparte dal Miami Beach: è ufficiale

E' passato un anno e mezzo dall'ultima esperienza di Paolo De Ceglie nel mondo del calcio: nel giugno 2018 si concluse l'avventura al Servette e da allora non ha più trovato una squadra che gli desse fiducia. Fino ad oggi.

L'ex esterno della è un nuovo giocatore del Miami Beach, società statunitense nata da poco tempo: è il primo giocatore ad essere tesserato nella storia del club, per lui contratto di tre anni come riportato da 'Sky Sport'.

🌴⚽️ @paolo_deceglie is literally taking his talents to South Beach! ⚽️🌴🚨⁣

⁣

The former Juventus, & Marsielle star and 3x champion will join us as the very first player in Miami Beach Club de Fútbol history! ⁣

⁣

Benvenuto, Paolo!⁣

——————————————⁣ pic.twitter.com/Pn2dxNAMHS