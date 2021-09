De Ceglie torna alla Juventus: sarà collaboratore del progetto Academy

Dal campo alla scrivania: Paolo De Ceglie torna alla Juventus in veste di collaboratore dell'attività di base e del progetto Academy.

Nella Juventus è nato e cresciuto, ed ora ci è anche tornato: per Paolo De Ceglie si apre un nuovo capitolo che non prevede nessuna scorribanda sulla fascia, bensì un impiego volto a valorizzare le sue abilità nello scouting.

La società bianconera ha ufficializzato il ritorno del classe 1986 in una veste completamente diversa: ossia quella di collaboratore della attività di base e del progetto Academy.

#JuventusYouth | UFFICIALE, Paolo De Ceglie torna in bianconero nelle vesti di collaboratore dell'attività di base e del progetto Academy.



➡ https://t.co/iIvRnhNpQB ⬅



Bentornato! ⚪⚫#ForzaJuve pic.twitter.com/vV4Dtc2vbB — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 2, 2021

"Un gradito ritorno nella famiglia Juventus: quello di Paolo De Ceglie, che entra a far parte dello staff bianconero in qualità di collaboratore della attività di base e del progetto Academy".

De Ceglie il bianco e il nero ce li ha tatuati sulla pelle: nel 1996 l'ingresso nelle giovanili, fino all'esordio in prima squadra con cui ha vinto un campionato di Serie B, tre Scudetti, tre Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

Dopo varie esperienze anonime in prestito, per De Ceglie è arrivata la firma con gli svizzeri del Servette e, in seguito, con gli statunitensi del Miami Beach, in cui ha svolto il ruolo di giocatore-scout. Che ora a Torino gli tornerà utile.