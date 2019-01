DAZN: telecronisti, conduttori e opinionisti

Presentata l'offerta completa di DAZN: un dream team di opinionisti, conduttori e telecronisti per il rivoluzionario servizio streaming e on demand.

Una vera e propria rivoluzione, quella di DAZN . Il servizio per vedere lo sport, sopratutto il calcio, in streaming e on demand, porta in Italia la possibilità di vedere tantissimi eventi: 1500 ore di contenuti premium all'anno, compresi diversi campionati stranieri top .

DAZN eredita i più importanti telecronisti da Mediaset: commenteranno il calcio di Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, diversi nomi amatissimi dai tifosi: su tutti Pierluigi Pardo, che conferma il suo doppio ruolo da conduttore delle trasmissioni pre e post gara e telecronista.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

TELECRONISTI, CONDUTTORI E OPINIONISTI DAZN Diletta Leotta (Conduttrice DAZN) Paolo Maldini (DAZN Brand ambassador) Andriy Shevchenko (Opinionista DAZN) Luis Figo (Opinionista DAZN) Francesco Guidolin (Opinionista DAZN) Roberto Cravero (Opinionista DAZN) Pierluigi Pardo (Telecronista e conduttore DAZN) Massimo Callegari (Telecronista DAZN) Stefano Borghi (Telecronista DAZN) Ricky Buscaglia (Telecronista DAZN) Edoardo Testoni (Telecronista DAZN) Riccardo Mancini (Telecronista DAZN) Giulia Mizzoni (Conduttrice DAZN) Alessandro Iori (Telecronista DAZN) Dario Mastroianni (Telecronista DAZN) Gabriele Giustiniani (Telecronista DAZN) Stefan Schwoch (Opinionista DAZN) Massimo Donati (Opinionista DAZN) Andrea Calogero (Telecronista DAZN) Alberto Santi (Telecronista DAZN) Davide Bernardi (Conduttore DAZN) Tommaso Turci (Conduttore DAZN) Federica Zille (Conduttrice DAZN) Marco Russo (Conduttore DAZN) Gianluca Prudenti (Telecronista DAZN) Matteo Marceddu (Telecronista DAZN)

A commentare le gare ci saranno anche Callegari, Borghi, Buscaglia, Testoni e Mancini. In studio in qualità di conduttrici ci saranno Giulia Mizzoni e Diletta Leotta, mentre svolgeranno il ruolo di opionisti Robero Cravero, l'ex tecnico dell'Udinese, Francesco Guidolin, nonchè due Palloni d'Oro: Figo e Shevchenko fanno parte della squadra DAZN insieme al Brand Ambassador Paolo Maldini.

Non solo tre gare di Serie A, l'intera Serie B, la Liga di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, la Ligue 1 di Buffon e Neymar: su DAZN anche la Ligue 2, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Coppa d’Africa, la FA Cup e la Coppa di Lega inglese.