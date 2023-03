DAZN punta a migliorare il servizio in Italia: inaugurato il Network Operation Center

Il servizio di streaming ha inaugurato il NOC, un centro tecnologico chiamato a risolvere eventuali problemi legati alla piattaforma.

Non c'è solo il tema dei diritti TV che tiene banco in casa DAZN: il servizio di streaming che trasmette di weekend in weekend le gare di Serie A rivolge lo sguardo alla qualità del servizio.

Numerose sono state le polemiche nel corso delle settimane, ma DAZN ha pensato di inaugurare il Network Operation Center, un organismo che si occuperà proprio di supervisionare lo stato dello streaming, e non solo.

Il "NOC", presentato nella giornata odierna, avrà il compito di controllare la distribuzione dei carichi sui vari server e di risolvere eventuali problematiche.

COS'E' IL NOC: IL "NETWORK OPERATION CENTER" DI DAZN

Il "NOC" è quindi un team chiamato a dar continuità al servizio, evitando gli intoppi che nel corso degli anni si si sono succeduti in termini di streaming degli eventi sportivi.

"L’Italia per noi è un mercato fondamentale: siamo arrivati per restare e vogliamo continuare a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che permettano di fornire al nostro pubblico un’esperienza di visione sempre migliore. Il NOC è un tassello importante per il nostro piano di crescita e può portare benefici concreti", ha spiegato Stefano Azzi, CEO di DAZN.

Resta, invece, da comprendere lo sviluppo del tema relativo ai prossimi diritti TV: ancora in evoluzione sì, ma con l'intenzione di DAZN di esserci confermata.