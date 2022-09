DAZN aumenta la propria offerta: ufficiale l'acquisizione di Eleven Sports

DAZN ha annunciato l'accordo per l'acquisizione del pacchetto di Eleven Sports che detiene i diritti per le gare di Serie C.

DAZN ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione ufficiale delle attività media di Eleven Group, di cui fa parte appunto Eleven Sports, che detiene tra gli altri i diritti per trasmettere le gare del campionato di Serie C. Grazie a questa operazione, DAZN sarà in grado di estendere la propria offerta all'interno del panorama del live streaming di contenuti sportivi. All'interno di un pacchetto che già contava la possibilità di seguire le partite di Serie A, Serie B, Europa League, Conference League, Liga, MLS, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Community Shield e Copa Sudamericana oltre al meglio del calcio femminile, si potranno dunque seguire anche le gare della terza divisione italiana, in aggiunta ai match della Jupiler League belga e della Primeira Liga portoghese. Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha commentato la buona riuscita dell'operazione: "Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo. Nutro profonda ammirazione per i risultati raggiunti da Andrea, Marc e dal team e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro per far crescere le nostre ambizioni. Insieme formiamo il management team più forte e credibile del settore. DAZN ha investito nello sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma sportiva digitale, dove i tifosi possono beneficiare dell'intera offerta di intrattenimento sportivo interattivo. Non vediamo l'ora di espandere le nostre capacità in nuovi mercati così come far leva sui punti di forza di ELEVEN all'interno di DAZN". A seguire, le parole di Marc Watson, CEO di ELEVEN Group

"Per noi DAZN è il futuro del broadcasting digitale sportivo e la casa ideale per ELEVEN. Lo sport è una delle principali forme di intrattenimento a livello globale e l'unione con DAZN sarà trasformativa, permettendoci di raggiungere maggiori economie di scala e una piattaforma globale per il nostro team di talenti. Non potevamo essere più entusiasti di questo accordo e non vedo l'ora di lavorare con Shay e tutto il team di DAZN".