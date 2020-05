Darmian su Pogba: "Il suo problema è il prezzo pagato dal Man United"

Centocinque. Secondo Matteo Darmian, il motivo per cui Paul Pogba dal suo ritorno al ha reso meno del previsto sta tutto qui.

Il terzino del , compagno ai Red Devils del francese, in un'intervista al 'Guardian' prova ad analizzare l'andamento poco brillante dell'ex .

"Il vero 'problema' di Pogba allo United, credo sia il prezzo che il club lo ha pagato (105 milioni di euro, ndr) e che ha condizionato il modo in cui la gente lo giudica".

"Paul è un campione vero, ma anche loro possono avere momenti meno brillanti. Ci sono state molte critiche ingiustificate nei suoi confronti di Pogba, si dice che non lavori abbastanza duramente, ma ha sempre dato il massimo in ogni allenamento. Secondo me negli ultimi anni ha giocato bene".