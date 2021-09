Il gruppo, i numeri e il record: la Danimarca viaggia spedita verso i Mondiali

La Danimarca di Hjulmand ha conquistato 5 vittorie su 5 e non ha ancora subito un goal: già oggi può ipotecare la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

La Danimarca viaggia spedita verso i Mondiali del 2022 in programma in Qatar. La selezione scandinava guidata da Kasper Hjulmand può ipotecare già questa sera la qualificazione alla Coppa del Mondo. In caso di successo su Israele, che al momento è al secondo posto del Gruppo F, la Danimarca salirebbe a +8 sulle inseguitrici a quattro turni dal termine.

Il percorso della Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali è stato fino ad ora perfetto. I numeri parlano chiaro: 15 punti conquistati in cinque partite, 17 goal realizzati e nemmeno uno subito. Un ruolino di marcia impressionate che avvicina a grandi passi Kjaer e compagni all'obiettivo qualificazione.

La squadra di Hjulmand potrebbe festeggiare il primo posto aritmetico e di conseguenza il pass per i Mondiali già nella prossima sfida, in programma il 7 ottobre in Moldavia: l'ufficialità può arrivare tra 180' in caso di vittoria su Israele questa sera, mancato successo di Zahavi e compagni nella prossima sfida e un passo falso di Scozia e Austria nello scontro diretto e nelle sfide rispettivamente contro Israele e Far Oer.

Il commissario tecnico Hjulmand è riuscito a trovare la giusta alchimia con il suo 3-4-2-1 che garantisce equilibrio senza rinunciare a portare un buon numero di calciatori nelle trequarti avversaria.

Non a caso Schmeichel è ancora imbattuto dopo 450 minuti, mentre in avanti sono ben 12 i calciatori ad essere andati in rete: Dolberg, Damsgaard, Strygen Larsen, Jensen, Skov, Ingvartsen, Braithwaite, Wind, Skov Olsen, Maehle, Hojbjerg e Wass. Un segnale di forza di un gruppo che dopo la scossa emotiva in seguito al malore di Christian Eriksen all'esordio di Euro 2020 contro la Finlandia è diventato una vera e propria famiglia.

L'episodio capitato al centrocampista dell'Inter e che ha tenuto col fiato sospeso il mondo del calcio e non solo ha segnato la svolta per la Danimarca.

Dopo le sconfitte nel match giocato a poche ore dal malore di Eriksen contro la Finlandia e in quello successivo contro il Belgio, la formazione di Hjulmand ha inanellato una serie di tre vittorie di fila, andando a un passo dalla finale. A fermare gli scandinavi l'Inghilterra con un calcio di rigore molto discusso nei tempi supplementari.

Dopo le vittorie nella prima finestra di qualificazioni, a marzo scorso, contro Israele (2-0), Moldavia (8-0) e Austria (4-0), la Danimarca ha proseguito un cammino praticamente perfetto con i successi sulla Scozia (2-0) e le Far Oer (1-0). La porta è rimasta sempre chiusa a chiave, con Schmeichel a sua difesa: la Danimarca è l'unica squadra a non aver subito goal nelle qualificazioni UEFA e provare ad eguagliare il record dell'Inghilterra, che nelle qualificazioni ai Mondiali di Italia 1990 mantenne la porta inviolata.

Dopo aver battuto tutte le altre squadre del raggruppamento, la Danimarca ospita questa sera Israele in un match che può segnare la svolta in ottica qualificazione. Capitan Kjaer e compagni sono pronti a dare battaglia e proseguire la striscia di vittorie per ipotecare il biglietto per Qatar 2022.