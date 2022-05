Danilo si fa male al 41' di Juventus-Inter: Allegri cambia tutto e fa entrare Morata

E' il 41' della sfida tra Juventus e Inter e il parziale è di 0-1 per il goal spettacolare di Nicolò Barella in apertura di primo tempo.

La formazione bianconera, però, è stata costretta ad effettuare il primo cambio della finale di Coppa Italia: si fa male Daniloche chiede subito la sostituzione.

Per il brasiliano un infortunio autonomo: da valutare le sue condizioni, chiaramente dopo la partita dell'Olimpico. Alla vigilia non era al meglio fisicamente, ma solo gli esami potranno far chiarezza sul problema.

Massimiliano Allegri e il suo staff non ci hanno pensato troppo e hanno fatto entrare Alvaro Morata, cambiando lo schieramento tattico.

Il match dell'Olimpico perde quindi uno dei suoi protagonisti: nella Juventus Cuadrado arretrato a destra, con Morata che va chiaramente in attacco, dove sta già agendo Vlahovic.