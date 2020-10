Dalot al Milan, c'è l'accordo col Manchester United: prestito secco

Diogo Dalot sarà un giocatore del Milan: accordo raggiunto col Manchester United che lo cederà in prestito secco. In Italia già domani.

Dopo aver festeggiato la sofferta qualificazione alla fase a gironi di , il può tornare a concentrarsi sugli ultimi colpi di mercato da definire in vista della fine della sessione estiva, prevista per il 5 ottobre.

Come riportato da 'Sky Sport', Paolo Maldini e Frederic Massara hanno raggiunto l'accordo con il per Diogo Dalot, terzino destro portoghese di 21 anni.

L'ex arriverà in prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto in favore dei rossoneri che sulla corsia di destra possono già contare su due buoni interpreti come Davide Calabria e Andrea Conti.

Dalot proverà a ritagliarsi più spazio dopo aver racimolato poche presenze nel corso dell'ultimo biennio inglese, durante il quale non è mai riuscito ad entrare nelle grazie di Mourinho prima e Solskjaer poi. Sarà in nella giornata di sabato per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto.

C'è ancora distanza, invece, tra la domanda del e l'offerta del Milan per Takehiro Tomiyasu: i felsinei chiedono non meno di 25 milioni per il difensore giapponese, troppi secondo la società meneghina.