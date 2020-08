Dall'Inter al PSG: 5 opzioni per il futuro di Allegri

Terminato il contratto con la Juventus, il tecnico toscano si appresta a vivere una nuova avventura professionale ancora tutta da scoprire.

Massimiliano Allegri, oggi, spegne 53 candeline. E, nel pieno della maturità calcistica, il toscano cerca una nuova avventura da cui ripartire. Archiviando, così, la felice avventura juventina: conclusasi - definitivamente - il 30 giugno. Ovvero, in concomitanza con la scadenza del legame lavorativo con la Vecchia Signora. Alle porte, quindi, un futuro tutto da scrivere. Sullo sfondo una panchina italiana o straniera. Pensando, ovviamente, da top e al top.

ROMA

I giallorossi, alle prese con la nuova era Friedkin, in tempi rapidi dovranno decidere se dare fiducia a Paulo Fonseca o se optare per una nuova guida tecnica. Se così fosse, inevitabilmente, le ambizioni capitoline potrebbero virare con decisione su Max che, dal canto suo, la l'ha già sfiorata ai tempi del . Con l'ex ad rossonero, Adriano Galliani, a bloccare la fumata bianca.

INTER

Alta tensione con Antonio Conte. Se il mister salentino dovesse lasciare, e in tal senso la partita è ancora tutta da giocare, i nerazzurri con grande probabilità virerebbero proprio su Allegri. A tal proposito, al di là delle smentite di rito, qualche contatto sarebbe già andato in scena. Sponsor di lusso: Beppe Marotta. Che ha avuto modo di lavorare assieme al mister toscano, con ottimi risultati, tra le fila della .

BARCELLONA

Le indiscrezioni non cessano di cambiare disco: Quique Setién potrebbe fare presto le valigie. Vuoi per un rapporto non idilliaco con i senatori, vuoi per altre idee tecnico-tattiche. Insomma, i blaugrana potrebbe cambiare concretamente manico e, in terra catalana, il profilo di Allegri potrebbe unire nel migliore dei modi la gestione del gruppo ai risultati. Vedi, appunto, quanto proposto a dal diretto interessato.

PARIS SAINT-GERMAIN

Il futuro di Thomas Tuchel si disputa sulla . Al di là dei trofei domestici in . Perché da quelle parti, ormai, le vittorie nostrane non fanno né più notizia né più appeal. Occhi puntati esclusivamente all'Europa, con il durissimo scoglio da superare ai quarti. In caso di ko, Allegri potrebbe diventare una delle piste più prestigiose da percorrere nell'immediato.

ANCORA FERMO

Uno scenario anacronistico, indubbiamente, specialmente constatando come Max venga ritenuto - dai più - uno degli allenatori più importanti su scala internazionale. D'altra parte, però, Allegri cerca un progetto che lo convinca pienamente. Nessun riempitivo, nessun accordo senza una forte convinzione dietro. Vietato bruciare la credibilità costruita alla , da sfruttare nel migliore dei modi per il prossimo matrimonio da abbracciare.