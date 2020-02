Dalla Serie C ai record in Europa: nessuno come Mancosu, Re di Lecce

Marco Mancosu è il centrocampista con più goal, già 8 in questa stagione, segnati per una neopromossa nei cinque maggiori campionati d'Europa.

Una ritrovata a 30 anni dopo una vita spesa in Serie C: Marco Mancosu sta trascinando il suo nel nuovo ruolo di trequartista che Liverani gli ha cucito addosso. Una stagione da vero leader con ben otto reti all'attivo, l'ultima segnata alla gli vale uno speciale record europeo.

Il classe '88 è infatti il centrocampista di una neopromossa ad aver segnato più goal nell'attuale stagione nei cinque principali campionato europei. Una bella soddisfazione per un giocatore che fino a tre anni fa giocava in campi molto meno blasonati come quelli della Serie C.

Una Serie A assaggiata soltanto anni fa a inizio carriera, quando vestiva la maglia del : poi una lunga serie di prestiti e trasferimenti che lo hanno portato a vestire le maglie di Rimini, , Siracusa, e Casertana, prima del definitivo passaggio in Salento nell'estate del 2016.

Fratello di mezzo di tre calciatori in una famiglia cresciuta a pane e calcio: il più grande è Matteo, attaccante reduce dall'esperienza canadese e attualmente in Serie B all'Entella. Il più piccolo è Marcello, ala destra che sogna di giocare con gli altri due fratelli, magari tutti insieme con la maglia del Cagliari: " Per un sardo vestire la maglia rossoblù sarebbe un sogno. Così come giocare nella stessa squadra con Marco e Matteo. Speriamo un giorno di ritrovarci tutti insieme ".

Ma Marco ora è l'uomo del momento in casa Lecce: fantasista e luce del gioco offensivo, miglior marcatore della squadra. L'arrivo di Saponara nel mercato di gennaio non lo spaventa: Mancosu risponde ancora presente, la Serie A ora è roba sua.