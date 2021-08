Dal calcio alle MMA: la nuova vita di Carlos Gamarra

L'ex difensore dell'Inter Gamarra, in nerazzurro dal 2002 al 2005, ha deciso di coronare un suo sogno entrando nel circuito delle arti marziali miste.

Appese le scarpette al chiodo, le possibilità per un calciatore sono molteplici. Molti rimangono nell'ambiente del pallone, ma sotto altre vesti: allenatori, dirigenti, procuratori e opinionisti sportivi. Altri invece decidono di spegnere le luci su di loro dedicandosi alla famiglia e ad altre attività. Altri ancora, infine, avendo ancora la fiamma della competizione che arde dentro di loro, optano per una nuova vita sportiva.

Appartiene alla terza categoria Carlos Gamarra, colonna del Paraguay tra fine anni '90 e inizio anni '00 e difensore che in Italia abbiamo conosciuto molto bene. Per tre anni infatti, dal 2002 al 2005, ha battagliato nelle aree italiane e non solo vestendo la maglia dell' Inter (44 le sue presenze in nerazzurro tra tutte le competizioni).

Il verbo battagliare è quantomai calzante per Gamarra, sia per il suo modo di stare in campo molto energico che per le sue scelte a fine carriera. 14 anni dopo il suo ritiro, infatti, il paraguayano ha deciso di iniziare una nuova carriera in cui sfruttare il suo spirito combattivo.

Gamarra vuole infatti entrare nel circuito delle arti marziali miste, altrimenti dette MMA. Si tratta di una grande passione per l'ex difensore, coltivata negli anni vedendo incontri ed allenandosi duramente. Un interesse condiviso sia con la sua compagna che con un suo vecchio compagno di Nazionale, ovvero l'ex portiere Chilavert.

Dopo tre anni circa di allenamento, Gamarra ha dichiarato di voler disputare il suo primo incontro entro la fine del 2021:

"Lo faccio da tre anni circa, allenandomi e lavorando ogni giorno, insieme al maestro. Il mio sogno è entrare in quella gabbia e ritengo di essere pronto, ma dipende da cosa dice l’insegnante. Stiamo perfezionando tutte le arti marziali necessarie per entrare in una gabbia e affrontare un avversario che sia un buon combattente e credo che a dicembre potrò".

Adesso c'è solo da attendere il nuovo debutto di Gamarra. Dopo aver vestito le maglie di Cerro Porteño, Independiente, Internacional, Benfica, Corinthians, Atletico Madrid, AEK Atene, Inter, Palmeiras e Olimpia e aver difeso la maglia della Nazionale paraguayana in 5 edizioni della Coppa America e 3 del Mondiale, l'ex difensore è pronto a salire sul ring con la stessa determinazione con cui ringhiava sugli attaccanti avversari.