Dai successi al CSKA e 'nuovo Nedved' alla Juve ai flop: il giramondo Milos Krasic

Il serbo ha vissuto anni d'oro in Russia prima del salto alla Juve: poi le delusioni in Turchia, Francia e Polonia, prima di ritirarsi nel 2018.

Le etichette. Una sorta di identikit spesso impossibile da cancellare. Un gesto tecnico, la provenienza geografica, un club in comune, persino il modo di correre e/o calciare il pallone, ma molto spesso la somiglianza fisica.

A queste ultime tre categoria appartiene quella che Milos Krasic ha vissuto nel corso della sua carriera e in particolare con la maglia della Juventus.

La folta chioma bionda dell'ex calciatore di Kosovska Mitrovica, città di oltre 70mila anime considerata oggi il capoluogo del Kosovo del Nord, così come il ruolo di esterno a tutta fascia e la provenienza dall'est Europa avevano spinto tanti a considerarlo il 'nuovo Nedved' al momento del suo arrivo in Italia, proprio nelle fila della Juventus, nel lontano 2010. Un accostamento 'pesante' per il serbo, che nelle due stagioni in bianconero non è riuscito a rispettare quelle che erano le attese e consacrarsi con la maglia bianconera.

Quella all'ombra della Mole nel biennio 2010-2012 resta senza dubbio l'esperienza più importante in carriera per Milos Krasic. Una tappa del lungo girovagare tra diverse latitudini e longitudini d'Europa alla ricerca del posto e la squadra ideale in cui esprimere il suo calcio nel migliore dei modi.

Un'eterna ricerca che però non si è pienamente realizzata, se non in Russia, nei sei anni con la maglia del CSKA Mosca che gli hanno permesso di affacciarsi ai grandi palcoscenici internazionali e fatto guadagnare la chance di vestire la maglia della Juventus.

Quello del club russo fu un vero e proprio colpo di mercato nel cuore del Balcani. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Rudar Kosovska Mitrovica, la squadra della sua città, Milos fa il grande salto nel 1999, non ancora quindicenne, e passa al Vojvodina. Ci resterà cinque anni, con il passaggio dal settore giovanile alla prima squadra e una scalata verticale che lo porta a diventare il capitano della formazione di Novi Sad, oltre a debuttare nelle competizioni internazionali.

Nel gennaio 2004, il CSKA Mosca lo preleva e porta in Russia. Milos ha appena 20 anni ma dimostra subito di quale pasta è fatto. Con la maglia della formazione moscovita, l'ala conquista subito i primi trofei. Dopo la vittoria della Supercoppa di Russia nel 2004, arriva il 'double' campionato e Coppa di Russia nelle annate 2005 e 2006. Ma non finisce qui: proprio nell'anno in cui l'Italia si laurea Campione del Mondo, Krasic conquista con il CSKA anche la Supercoppa di Russia, poi vinta nuovamente l'anno successivo.

Il più grande trionfo all'ombra del Cremlino resta, però, senza dubbio quello conquistato nella stagione 2004/2005, la Coppa UEFA vinta all'Estadio José Alvalade di Lisbona contro i padroni di casa dello Sporting per 3-1, in rimonta, grazie alle reti di Vasili Berezutskiy, Zhirkov e Vagner Love dopo il vantaggio di Rogerio.

La crescita di Krasic in Russia è esponenziale. Il calciatore serbo sfrutta la capacità di progressione e di dribbling nello stretto per superare avversari e creare costantemente superiorità numerica. Goal e assist non mancano, come confermano i numeri: 32 reti e 34 servizi vincenti in oltre 220 apparizioni.

Dopo aver partecipato agli Europei Under 21 con la Serbia e Montenegro nel 2004, edizione in cui perde la finale contro l'Italia, ci riprova nel 2006, dove il cammino si interrompe in semifinale. Quella delle finali sembra essere una maledizione per Krasic con l'Under 21: nel 2007 ci riprova e raggiunge di nuovo l'ultimo atto della competizione, fermandosi questa volta al cospetto dell'Olanda.

Da lì a poco entrerà a far parte della nazionale maggiore della Serbia, con cui debutta nelle qualificazioni a Euro 2008 e partecipa ai Mondiali in Sudafrica dove scende in campo in tutte e tre le partite della fase a gironi, prima dell'eliminazione.

Corre l'anno 2010, quello del grande salto verso la Serie A. È la Juventus a decidere di puntare su di lui e mettere sul piatto una somma di denaro importante per convincere il CSKA a lasciarlo partire. Dopo qualche settimana di trattative, l'affare si concretizza con la fumata bianca. Un duello senza esclusione di colpi con il Manchester United che i bianconeri si aggiudicano sborsando 15 milioni di euro.

Gli esordi fanno ben sperare il sodalizio bianconero. Krasic esordisce contro il Bari e si prende subito la scena con la tripletta realizzata contro il Cagliari nel quinto turno di Serie A. Qualche mese più tardi, l'episodio al Dall'Ara di Bologna, con la simulazione che gli costa due turni di squalifica dopo la prova TV, fa finire il serbo nel mirino della critica e bersagliato.

La prima stagione in bianconero si conclude con 9 goal e 9 assist, uno 'score' tutt'altro che banale. Ma il cambio in panchina nell'estate successiva con il passaggio dal 4-4-2 di Delneri al 3-5-2 di Conte penalizza Krasic, che giocherà appena 7 gare sotto la gestione dell'attuale tecnico del Tottenham.

L'avventura in bianconero è già ai titoli di coda dopo due annate. C'è la possibilità di restare in Serie A ma Milos Krasic opta per un'esperienza in Turchia.

"Potevo restare in Italia passando alla Lazio o alla Samp - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport -, ma l’opzione Fenerbahçe fu la migliore, sia per me che per il club. Forse, se alcune cose fossero andate diversamente nella mia carriera, non avrei vissuto questo declino".

L'esperienza a Istanbul è condizionata dagli infortuni. Arrivato nell'estate 2012, si fa male nella gara di ritorno dei preliminari di Champions League contro lo Spartak Mosca. Tornato in campo, totalizza appena due goal e un assist in 21 presenze a causa di una forma fisica mai al top e al rapporto conflittuale con l'allenatore Aykut Kocaman.

Di comune accordo con la dirigenza e lo staff tecnico, Krasic lascia in prestito il Fenerbahce ad agosto 2013 e vola in Francia per vestire la maglia del Bastia. Anche Oltralpe il rendimento non è brillantissimo: due goal in 21 apparizioni, realizzati contro Lorient ed Evian. Il Bastia decide di non riscattare Krasic, che fa ritorno in Turchia.

Il serbo classe '84 è fuori dai piani del club turco: il tecnico Ismail Kartal non lo ritiene funzionale al suo progetto e lo fa aggregare alla formazione riserve. Il matrimonio turbolento tra Milos Krasic e Fenerbahce si conclude ufficialmente nel 2015: il serbo vola in Polonia per vestire la maglia del Lechia Gdansk, con cui firma un contratto triennale.

Nelle tre stagioni in Polonia torna a giocare con continuità e ad esprimersi ad un buon livello. In 88 presenze totalizzerà 7 goal e 15 assist, diventando il pilastro di una squadra che conquista in sequenza settimo, quarto e quattordicesimo posto in classifica.

Krasic e il Lechia Gdansk decidono di non rinnovare l'accordo, con il serbo che resta senza squadra: è l'ultimo capitolo della carriera da calciatore. Nel dicembre del 2018, dopo alcuni mesi da svincolato, Milos decide di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi.

Si chiude così il lungo viaggio del classe 1984. Un percorso altalenante in cui è riuscito raramente a mostrare il suo vero potenziale e confermarsi al top. Un lungo girovagare con la tappa Juventus come destinazione più prestigiosa e due stagioni vissute tra (meno) alti e (più) bassi, dalla tripletta al Cagliari all'addio per il rapporto difficile con Conte, senza riuscire a lasciare il segno nella storia del club bianconero.