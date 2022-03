Il calcio, si sa, è in continua evoluzione: anno dopo anno, soprattutto nelle ultime stagioni, abbiamo assistito a numerosi cambiamenti nel regolamento di uno dei giochi più amati al mondo.

Con la pandemia da Covid-19, ad esempio, siamo stati abituati a familiarizzare con l'idea delle 5 sostituzioni: questa, come altre, rientra tra le regole modificate dall'International Football Association Board (IFAB), l'organismo che decide i cambiamenti delle regole calcistiche nazionali e internazionali.

La stessa IFAB ha pubblicato nelle scorse ore le Law Changes, i cambiamenti al regolamento in vigore dalla stagione 2022/23, ovvero la prossima.

Come detto, ecco un chiarimento sulle 5 sostituzioni: dal prossimo anno non saranno più parte di una norma momentanea dovuta alla situazione pandemica, ma norma fissa per tutte le competizioni, con i dettagli che già conosciamo (tre interruzioni disponibili, la possibilità di cambiare durante l'intervallo).

Cambia anche la regola dei calci di rigore, diventando più precisa: se, fino all'ultimo aggiornamento, un portiere poteva eludere la norma dei "piedi sulla linea" mettendone uno avanti e uno indietro alla stessa, senza toccarla, adesso l'estremo difensore "deve avere almeno una parte di un piede che tocca la linea o dietro la stessa".