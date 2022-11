Dai Mondiali sfiorati ai problemi: Toney indagato per 232 violazioni sulle scommesse

La FA ha aperto un fascicolo sull'attaccante del Brentford, scartato da Southgate, per presunte violazioni nel regolamento sulle scommesse.

E' un momento particolare per Ivan Toney, su questo non c'è dubbio: la doppietta siglata contro il Manchester City nell'ultimo turno di Premier League ha portato alla ribalta il tema già abbastanza caldo della mancata convocazione ai Mondiali in Qatar, meritata sul campo.

L'attaccante del Brentford è uno dei giocatori più in forma dell'intero campionato inglese, e senza dubbio uno dei "convocabili" di Gareth Southgate che, però, non lo ha tenuto in considerazione.

Non sono bastati i 10 goal siglati in Premer, né le ottime prestazioni: pazienza. Seguirà la Nazionale da casa, ma con qualche problema in più.

Perché nelle ultime ore Ivan Toney è finito nel mirino di un'indagine della Football Association per presunte violazioni delle norme che regolano le scommesse.

"Toney è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA: si presume che l'attaccante del Brentford abbia violato il regolamento 232 volte tra il 25 febbraio 2017 e il 23 gennaio 2021".

Il giocatore, stando a quanto si legge dalla nota della FA, ha tempo fino al 24 novembre 2022 per fornire una risposta alle accuse.

Anche il Brentford si è espresso, comunicando di aver appreso dell'indagine e di essersi attivato per comprendere al meglio la situazione.

"Il Brentford è stato informato sul fatto che Ivan Toney è stato accusato per la violazione della regola E8. Il club ne ha discusso con Ivan e i suoi rappresentanti legali: seguiranno dialoghi privati".