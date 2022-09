Dai goal nella Liga alla Serie D: Szymanowski è ripartito dalla Vibonese

Fino a due anni fa giocava nella Liga spagnola: oggi Szymanowski punta alla promozione in Serie C con la Vibonese.

La carriera di Alexander Szymanowski ha preso una piega davvero inaspettata. In Italia il suo nome è sconosciuto ai più, ma in Spagna fino a qualche anno fa l'attaccante argentino sapeva essere decisivo.

Szymanowski ha infatti trascinato il Leganes a una storica promozione nella Liga nel 2016 e l'anno dopo è quasi arrivato in doppia cifra nella massima serie spagnola, contribuendo in maniera determinante alla salvezza del club.

Esterno sinistro di grande tecnica, era diventato persino capitano del Leganes prima di finire in un vortice di infortuni che gli ha condizionato la carriera. Le stagioni 2018-19 e 2019-20, Szymanowski non le ha praticamente disputate e il Leganes ne ha subito le conseguenze, retrocedendo in Liga 2.

Soprattutto l'ultimo infortunio, quello al legamento crociato, ha causato il suo rapido declino. Szymanowski ha lasciato il Leganes ed è finito a giocare nelle serie minori spagnole, almeno fino alla scorsa estate, quando ha ricevuto la chiamata dall'Italia.

A ingaggiarlo è stata la Vibonese, fresca di retrocessione in Serie D e vogliosa di tornare tra i professionisti. Un colpo di altissimo livello per la categoria, anche perché Szymanowski ha ancora 33 anni e se sta bene fisicamente può fare davvero la differenza.