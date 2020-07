Da Reggio Audace a Reggiana: con la Serie B torna lo storico nome

E' stata accettato il cambio di denominazione per la squadra emiliana, che diviene così Ac Reggiana 1919 per il prossimo campionato.

Un luglio fantastico per il Reggio Audace. Anzi, per la Reggiana. Sì perchè dopo la promozione in Serie B in seguito ai playoff con il Bari, la squadra emiliana ha infatti recuperato il suo storico nome, con cui ha tra l'altro partecipato alla massima serie negli anni '90.

Ad annunciare il ritorno al passato la stessa società, che ha evidenziato come sia stata accettata dalla Segreteria Federale della FIGC la pratica di ammissione al cambio di denominazione societaria: la compagine di Reggio Emilia parteciperà alla Serie B con il nome di Ac Reggiana 1919.

Centenaria da qualche mese, la Reggiana era divenuta nel 2018 Reggio Audace Football Club. Un nome che verrà sicuramente ricordato in virtù della promozione in C prima e Serie B, ma che lascia posto alla denominazione storica tanto amata da tifosi.

Entusiasta dopo l'ok il presidente Luca Quintavalli:

"Abbiamo riabbracciato quello da cui siamo partiti, al termine di un anno che passerà alla storia: con oggi possiamo dire concluso il cammino iniziato dall’acquisizione tanto sofferta del marchio, posando un altro tassello di quel bellissimo puzzle che, da oggi, richiameremo Ac Reggiana 1919. Una favola a lieto fine che ha coronato un sogno, quello della promozione, nell’anno del Centenario. Archivieremo il nome Reggio Audace FC e quella maglia blaugrana, regalando alla storia di Reggio una parentesi di gioia da troppo tempo non provata. Grazie a tutti per aver creduto in noi".

In mezzo alla realtà, anche i sogni: la speranza di poter essere una delle solite squadre neopromosse in Serie B capaci di lottare immediatamente per la , categoria giocata l'ultima volta nel 1996/1997.