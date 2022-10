Il figlio d'arte rossonero sembrava destinato a compiere il salto di qualità, ma il passaggio allo Spezia sembra averlo fatto finire in un tunnel.

Il 25 settembre del 2021, Daniel Maldini diventava il terzo esponente della sua gloriosa dinastia a segnare un goal con la maglia del Milan.

I rossoneri, impegnati in casa dello Spezia, stavano facendo più fatica del previsto a tornare a Milano con i tre punti. Al minuto però, il giovane talento della scuderia Maldini riusciva a superare la resistenza della difesa ligure regalando alla squadra di Pioli il successo.

Da quel momento, per il giovane Daniel sembravano essersi aperte le porte verso un futuro luminoso e da protagonista.

Pur centellinato per evitare che l'impatto con la Serie A fosse troppo ruvido, il centrocampista offensivo chiude la sua seconda annata da professionista con 13 presenze tra campionato e coppe nazionali ed europee, laureandosi anche lui campione d'Italia con il Milan come papà Paolo e nonno Cesare prima di lui.

In estate, la decisione di lasciare casa per andare a giocare e imporsi nel mondo dei grandi. Ad accoglierlo, quasi per uno scherzo del destino, è proprio lo Spezia.

Con i liguri però le cose non stanno andando come si pensava inizialmente. La squadra presa in mano da Gotti lo accoglie in prestito su indicazione proprio dell'allenatore. Ma lo stesso non sembra aver ancora deciso di puntare su di lui in maniera decisa, facendolo esordire quasi due mesi dopo l'inizio del campionato.

Per Daniel fin qui solamente una mezz'ora nella rovinosa trasferta a Monza, a due passi da quella Milano che tanto gli appartiene e scorre nel sangue.

Per ritrovare la via di casa e mantenere alto il nome della famiglia Maldini, occorre che il giovane centrocampista velocizzi il processo di maturazione.

A 21 anni sembra essere arrivato il momento di capire quale futuro lo aspetta: papà Paolo e nonno Cesare, in un modo o nell'altro, saranno lì con lui a sostenerlo.