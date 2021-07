Da dove è nato Epic Brozo per Brozovic?

Una posa divenuta virale, esultanza e nome di un ristorante: il mito dietro la nascita dell'Epic Brozo.

Da una posa, un soprannome. Per caso, è nato il soprannome di Brozovic, che lo accompagna ormai da diversi anni, in maglia nerazzurra. Il centrocampista dell'Inter è diventato un idolo dei fans, con alti e bassi, anche per il suo essere fuori dalle righe.

Ormai, per tutti, Brozovic è Epic Brozo. Qualcosa nato senza volerlo, divenuto virale sui social prima di passare allo step successivo, quello di sfruttare tale nome oramai conosciuto in ogni dove per andare oltre, nel campo dell'imprenditoria e non solo.

PERCHÉ EPIC BROZO?

Ferragosto 2015, Brozovic si trova in macchina con la sorella Ema e un'amica. I tre decidono di farsi una foto:

"Io mi metto in quella posa lì, d’istinto e senza una ragione precisa. Il significato? Mah, non so. Per esempio potrebbe voler dire “Sono un tipo giusto”, oppure “Sono un signore”, o ancora “Guarda in che bella situazione sono. I social impazziti? Un giorno vedo una pagina sulla Gazzetta dedicata a quel mio gesto e da quel momento esplode tutto. Il gesto diventa una hit nella comunicazione".

Mano a simbolo di L sotto il mento, come se fosse pensieroso, come una famosa emoji per esprimere dubbi in una conversazione whatsapp.

EPIC BROZO OVUNQUE

La famosa posa diviene virale tra i giocatori dell'Inter, tra i tifosi, sui social: Brozovic la utilizza nelle foto ufficiali e nelle esultanze di squadra, ma non solo. Decide di tatuarsi la posa sulla propria pelle ed aprire un ristorante dall'iconico nome Epic Brozo caffe bar a Velika Gorica, in Croazia (nord di Zagabria).